Am Sonntag war ein 54-jähriger Radfahrer gegen 11 Uhr auf dem

Bohlweg unterwegs. Der Mann war den Beamten aufgefallen, da er in

Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten stoppten den Radler und rochen

sofort Alkohol bei ihm. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,14

Promille.

Einen weiteren Radfahrer hielten Polizisten am Montagmorgen um

1.50 Uhr an der Gerichtsstraße an. Die Beamten bemerkten den

19-Jährigen, da er ohne Licht unterwegs war. Außerdem fuhr auch er in

Schlangenlinien. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,88 Promille.

Ein VW konnte an der Brüningheide am Montag um 1.25 Uhr gestoppt

werden. Der 58-jährige Fahrer stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss.

Bei dem Münsteraner konnte ein Wert von 2,04 Promille gemessen

werden. Die Beamten nahmen dem Autofahrer den Führerschein ab.

Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und sie müssen

sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell