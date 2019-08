Schwarzes Akkordeon gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (3.8. 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr) das Akkordeon eines Münsteraners an der Straße Am Hawerkamp. Der Eigentümer schlief zum Zeitpunkt des Diebstahls im Freien und hatte das schwarze Musikinstrument der Marke "Parrot" neben sich abgestellt. Als er wieder wach wurde, war das Akkordeon verschwunden. Das Instrument hat einen Wert von etwa 500 Euro.

