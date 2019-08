Münster (ots) - Nachdem unbekannte Täter am Montag (05.08.) zwei Taschen aus Fahrradkörben entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 32-Jährige schob gegen 12:45 Uhr ihr Fahrrad an der Bahnhofsstraße entlang. Am Bahnhofsvorplatz bemerkte die Frau plötzlich, dass ihr Rucksack samt Bargeld, Dokumenten und Handy aus dem Fahrradkorb gestohlen wurde.

