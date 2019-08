Vor einem Kaufhaus wurde der Mann von dem unbekannten Täter

angerempelt. Dieser entschuldigte sich daraufhin und ging in Richtung

der Loerstraße weiter. Nach dem Verschwinden des Unbekannten bemerkte

der Münsteraner, dass seine Geldbörse nicht mehr in der hinteren

Hosentasche steckte. In der gestohlenen Geldbörse befanden sich

mehrere hundert Euro Bargeld und Dokumente. Der Dieb ist etwa 1,75

bis 1,80 Meter groß und circa 25 bis 30 Jahre alt. Er hat kurze,

blonde Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen

Sweatjacke bekleidet, welche im Brustbereich den gelben Aufdruck

"MSTAFF" trug.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell