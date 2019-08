Die Polizei ist nach einem versuchten Diebstahl eines E-Bikes nun

auf der Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer des Rades der Marke

Hansa. Ein unbekannter Täter hatte sich Donnerstagnachmittag (08.08.,

16:46 Uhr) an der Straße An der Alten Kirche an diesem zu schaffen

gemacht und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Die Polizisten

stellten das Rad sicher.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell