Die Münsteranerin fuhr mit ihrem Rad über die Frauenstraße, den

Schloßplatz entlang in Richtung Torminbrücke und bemerkte am Aasee

schließlich, dass ihr Rucksack verschwunden war. In dem gestohlenen

Rucksack befanden sich Bargeld und Dokumente.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

