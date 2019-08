Rettungskräfte fanden am Sonntagmorgen (18.8., 10:47 Uhr) nach

einem Hinweis zwei Leichname in einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in Ahaus. Sofort eingeleitete Ermittlungen der

Polizei ergaben, dass es sich hierbei um eine 61-jährige Frau und

ihren 64-jährigen Lebensgefährten handelt, die gemeinsam in der

Wohnung lebten. "Nach ersten Erkenntnissen hat der 64-jährige Mann

zunächst seine Lebensgefährtin mit Messerstichen getötet und sich im

Anschluss selbst das Leben genommen", erläuterte Oberstaatsanwalt

Martin Botzenhardt. "Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einem

tragischen Familiendrama aus."

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden die Leichname heute

(19.8.) im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums

obduziert.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter

der Telefonnummer 0251 494-2415

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell