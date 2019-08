Ein 23-Jähriger war mit seinem Mazda in Richtung Bremen unterwegs.

Bei Ascheberg verlor der Lünener aus bislang ungeklärter Ursache die

Kontrolle über den Wagen und schleuderte über die Fahrbahn. Das Auto

geriet auf die Leitplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach im

Grünstreifen liegen. Der 23-Jähriege verletzte sich schwer und wurde

von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein 23-jähriger

Selmer, der auch in dem Mazda saß, wurde leicht verletzt. Es entstand

Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell