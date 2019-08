Vor(aus)sicht beim Abbiegen - Infostand der Verkehrssicherheitsberater an der Warendorfer Straße

Münster (ots) - Unter dem Motto "Vor(aus)sicht beim Abbiegen" stehen die Verkehrssicherheitsberater am Dienstag (20.08.) ab 11 Uhr an der Warendorfer Straße in Höhe Oststraße (Markplatz) den Fragen aller Interessierten Rede und Antwort.