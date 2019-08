Alkoholisierte Autofahrerinnen aus dem Verkehr gezogen

Münster (ots) - Am Montag (19.08.) zogen Polizisten zwei betrunkene Münsteranerinnen aus dem Verkehr, die jeweils mit ihrem Auto unterwegs waren. Eine 47-jährige Fahrerin wurde gegen 15:33 Uhr von den eingesetzten Beamten auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Merkureck kontrolliert. Bei dem Versuch einzuparken, war die Frau zuvor mit ihrem VW gegen einen anderen Wagen gefahren. Die Polizisten rochen sofort den Alkohol in der Atemluft der 47-Jährigen, sie war vor Ort nicht in der Lage einen freiwilligen Atemalkoholtest zu machen. Auf der Wache musste sie anschließend eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.

Von Anonymous User