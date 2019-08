Tankstelle an der Westfalenstraße überfallen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Zwei maskierte Täter überfielen am frühen Mittwochmorgen (21.8., 04:21 Uhr) eine Tankstelle an der Westfalenstraße. Die beiden Täter kamen in die Tankstelle, einer der Unbekannten hielt dabei eine Brechstange in der Hand. Mit den Worten "Überfall, mach die Kasse auf" schlug dieser dann mit der Stange auf den Kassentresen und bedrohte danach den Angestellten damit. Im Anschluss versetzte ein Täter den Tankstellenmitarbeiter einen Faustschlag ins Gesicht, der zweite Täter griff mit der Hand in die Kasse und nahm das gesamte Bargeld heraus. Danach flüchteten die Räuber mit ihrer Beute über das Tankstellengelände.

Von Anonymous User