Unbekannter bestiehlt 86-Jährige - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein unbekannter Täter entriss einer 86-Jährigen am Dienstagnachmittag (20.08., 17:00 Uhr) an der Max-Winkelmann-Straße ihre goldene Halskette und flüchtete mit der Beute. Der Unbekannte hatte die Frau zunächst angesprochen und nach dem Weg gefragt. Plötzlich griff er dann in den Rollator der Münsteranerin und versuchte, ihre Handtasche zu stehlen. Als die 86-Jährige daraufhin um Hilfe rief, griff der Täter an ihren Hals. Der Mann riss die Kette ab und rannte in Richtung der Leibnizstraße davon. Der Unbekannte ist circa 1,80 Meter groß, schlank und 20 bis 25 Jahre alt. Er hat dunkle, kurze Haare und einen leichten Bartwuchs. Der Mann sprach mit einem ausländischen Akzent und war zum Zeitpunkt der Tat mit einem dunklen Pullunder mit bunten Applikationen bekleidet.

