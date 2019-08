Gemeinsam mit zwei Freundinnen fuhr die Münsteranerin mit dem

Fahrrad den Albersloher Weg in Richtung Gremmendorf entlang. Als die

Mädchen auf der Kanalbrücke anhielten, kamen die beiden Täter mit

ihren Rädern von hinten an das Trio heran. Einer von ihnen griff in

den Fahrradkorb der 14-Jährigen und schnappte sich ihre Handtasche.

Mit der Beute fuhren die Diebe zügig in Richtung Nieberdingstraße

davon. In der gestohlenen Tasche befanden sich eine Musikbox und eine

Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten.

Die Täter sind etwa 16 bis 17 Jahre alt, sehr schlanker Statur und

1,75 bis 1,85 Meter groß. Einer von ihnen hat einen Drei-Tage-Bart

und war zum Zeitpunkt der Tat mit einem dunkelgrünen Kapuzenpullover

und einer schwarzen Jeans bekleidet. Er hat eine dunkle Hautfarbe.

Der zweite Täter trug eine schwarze Jogginghose und einen

rosafarbenen Pullover. Beide waren jeweils auf einem schwarzen

Hollandrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell