Nach einem Unfall an der Steinfurter Straße am letzten Freitag

(16.08., 22:00 Uhr) sucht die Polizei weitere Zeugen. Ermittlungen

ergaben, dass noch andere Verkehrsteilnehmer, darunter auch

Passanten, das Unfallgeschehen beobachtet haben. Eventuell können

diese, bislang bei der Polizei nicht bekannten Personen, wichtige

Angaben zum Unfallhergang machen. Die Polizei ist besonders auch an

den Personen interessiert, die Angaben zu der Fahrweise der

Unfallbeteiligten vor dem Verkehrsunfall auf der Steinfurter Straße

machen können.

Die Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu

melden.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell