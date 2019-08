Vier Männer waren der Zeugin zunächst in einem Laden an der

Ludgeristraße aufgefallen. Von dort folgte sie der Gruppe in ein

Bekleidungsgeschäft an der Königsstraße. Gemeinsam mit dem dortigen

Ladendetektiv beobachtete sie die Männer dabei, wie sie sich an den

Sicherungsetiketten einiger Kleidungsstücke zu schaffen machten und

das Diebesgut für den Abtransport vorbereiteten.

Die Zeugin alarmierte gerade die Polizei, als zwei der Männer ohne

Beute das Geschäft verließen. Das Duo stoppte an einem geparkten Pkw,

öffnete ihn und entwendete ein Smartphone vom Armaturenbrett. Als die

21- und 26-jährigen Diebe die hinzugerufenen Polizisten erblickten,

flüchteten sie und warfen an der Engelstraße das entwendete Handy

zusammen mit einigen Drogen-Tütchen in eine angrenzende Hecke. Nach

kurzer Verfolgung stellten die Beamten das Duo. Der 21-jährige Täter

ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz polizeilich aufgefallen. Die Täter erwartet

nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Verfasserin: Benita Giehler

