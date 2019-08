Münster (ots) - Nach zwei Einbrüchen in der Nacht von Freitag (23.8., 19.30 Uhr) auf Samstag (24.08., 7 Uhr) in ein Reisebüro an der Aegidiistraße und eine Jugendeinrichtung am Gescherweg sucht die Polizei Zeugen.

Von Anonymous User