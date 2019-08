Ein 29-jähriger Autofahrer war Richtung Laerer Werseufer

unterwegs. Ersten Erkenntnissen sah er den Rückstau zu spät, fuhr auf

eine vorausfahrende 39-Jährige auf und schob ihren Wagen auf einen

weiteren Pkw eines 35-Jährigen. Die drei Münsteraner sowie zwei ein

und zwei Jahre alte Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten die fünf Verletzten in Krankenhäuser. Die

Münsterstraße war Richtung Innenstadt für etwa eine Stunde gesperrt.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen. An den Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell