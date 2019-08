Die Täterin sprach den Mann zunächst an und bot ihm eine Massage

an. Sie lief ihm nach und suchte immer wieder den Körperkontakt.

Plötzlich drehte sich die Unbekannte abrupt um und verschwand in

unbekannte Richtung. Später bemerkte der 77-Jährige, dass seine

mehrere tausend Euro wertvolle Armbanduhr fehlt. Bei dem Diebesgut

handelt es sich um eine goldene Herrenarmbanduhr der Marke Seiko.

Die Diebin ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß.

Sie ist schlank und wird als südeuropäisch beschrieben. Hinweise

nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

