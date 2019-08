Eine 36-jährige Autofahrerin war mit 63 km/h bei erlaubten 30

Stundenkilometern unterwegs. Die Münsteranerin erwartet ein Bußgeld

in Höhe von 100 Euro und drei Punkte in Flensburg. Zwei weitere

Autofahrer waren ebenfalls zu schnell und mussten ein Verwarngeld in

Höhe von jeweils 25 Euro bezahlen.

Andere Verstöße stellten die Beamten nicht fest, für die Zukunft

sind weitere Kontrollen der Polizei auf der Radfahrstraße geplant.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell