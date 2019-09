BAB A31, AS Dorsten-West, Motorradfahrer und seine Sozia beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Dorsten (ots) - Tödliche Verletzungen erlitten ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 31. Aufgrund dieses Unfalles ist die A 31 in Fahrtrichtung Emden derzeit voll gesperrt. Derzeit hat sich ein Stau auf der A 31 in Richtung Emden gebildet. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgt an der AS Dorsten-West.

Von Anonymous User