Am Freitag (30.8., 3 bis 11:55 Uhr) entwendeten Täter aus einem

Restaurant am Rosenplatz neben einem Tresor auch einen Tablet-PC und

einen Schlüsselbund. Samstagmorgen rissen Diebe an der Wolbecker

Straße einen Tresor aus der Wand einer Bäckerei und verschwanden mit

der Beute. An der Thedor-Scheiwe-Straße flüchteten Unbekannte in der

Zeit von Samstag (31.8., 20 Uhr) bis Sonntagmorgen (1.9., 5:30 Uhr)

mit einem Stahltresor. Die Diebe hebelten jeweils die Türen zu den

Gebäuden auf und kamen so in die Räume.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell