Die Unbekannten stiegen über ein Rohr an der Hauswand auf das

Fensterbrett, traten ein Fenster ein und verschafften sich so Zuritt

zu den Räumen. Sie hebelten mehrere Fächer eines Schrankes auf und

erbeuteten die Geldkassette. Die Täter flüchteten in unbekannte

Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell