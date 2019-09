Der Mann fiel den Beamten auf, da er entgegen der Fahrtrichtung

den Radweg entlang fuhr. Zusätzlich hielt der Radler sein Handy in

der Hand. Auf die Bitte, anzuhalten, reagierte er nicht. Erst als

einer der Beamten ihn festhielt, stoppte er, verlor das Gleichgewicht

und stürzte gegen einen geparkten VW. In der Atemluft des 55-Jährigen

rochen die Polizisten sofort Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Auf der Wache

musste der Mann außerdem eine Blutprobe abgeben. Da der 55-Jährige

keine eindeutigen Angaben über die Herkunft des Rades machen konnte,

stellten die Beamten dieses sicher. An dem VW entstand Sachschaden im

vierstelligen Bereich.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell