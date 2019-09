Der Münsteraner fuhr hinter der älteren Dame in Richtung Sentruper

Höhe und setzte zum Überholen an. Als beide Radfahrer auf gleicher

Höhe waren berührten sie sich und stürzten, blieben aber

glücklicherweise unverletzt. Der am Boden liegenden Frau halfen zwei

aufmerksame Zeugen auf. Die verunfallten Radfahrer einigten sich

zunächst darauf, die Polizei nicht zu rufen und fuhren weiter. Im

Nachhinein erstatteten beide aber doch Anzeige.

Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Zeugen, um nähere

Informationen zum Unfallhergang zu ermitteln. Nach Angaben der

Radfahrerin handelte es sich um ein Pärchen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell