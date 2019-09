Der Mann stieg in die Buslinie 1 an der Dieckmannstraße ein und an

der Haltestelle Roxel-Mitte aus. Beim Ausstieg gegen 7:35 Uhr griff

er einer 10-Jährigen an Po, Taille und Brust.

Um 7:53 Uhr wurde eine 12-Jährige vor dem K +K-Markt in Roxel von

dem Unbekannten an der Brust angefasst. Zuvor sei der Schülerin und

ihrer Freundin aufgefallen, dass derselbe Mann mit einem Fahrrad vor

dem Netto-Markt in Roxel unterwegs gewesen sei. Möglicherweise ist

der Unbekannte dort bereits Passanten aufgefallen.

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat dunkelblonde

Haare und trug zur Tatzeit ein rotes T-Shirt, eine blaue Jeanshose

und weiße Turnschuhe.

Durch die Überwachungskamera in dem Linienbus konnten Bilder vom

Täter gesichert werden, die nun zur Öffentlichkeitsfahndung

freigegeben sind.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell