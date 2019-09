Nach einem Einbruch in eine Messdienersakristei an der

Von-Esmarch-Straße nahmen Polizisten Montag (2.9., 13:10 Uhr) die

beiden Täter fest.

Zeugen sahen an der Roxeler Straße zwei verdächtige Männer ein

E-Piano tragen und alarmierten die Polizei. Die 20- und 33-Jährigen

stiegen in ein Taxi und fuhren samt der Beute zu einem An- und

Verkauf-Handel im Bahnhofsumfeld. Dort stoppten die Polizisten das

Duo. Ermittlungen ergaben, dass das Instrument aus der

Messdienersakristei stammt. Sie stellten das Piano sicher und nahmen

die Einbrecher fest. Der 20-Jährige gestand im Rahmen der Vernehmung

in die Sakristei eingebrochen und das E-Piano entwendet zu haben.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell