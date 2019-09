Nach der Öffentlichkeitsfahndung stellte sich der mit dem Foto

Gesuchte der Polizei. Der Münsteraner erschien heute (3.9.) in den

Nachmittagsstunden auf der Polizeiwache am Friesenring. Die

Ermittlungen dauern an.

