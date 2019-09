Die neuen Kolleginnen und Kollgen werden nun ihre dreijährige

Ausbildung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in

Münster und in den Ausbildungsstätten der Polizei in Schloss

Holte-Stukenbrock und Selm beginnen.

Dabei werden sie durch die Mitarbeiter der für sie zuständigen

Ausbildungsbehörde Münster eng betreut. Diese stehen den

Berufsneulingen mit Hilfe und Rat jederzeit zur Verfügung. Auf ihre

zukünftigen Aufgaben werden die Nachwuchskräfte durch die

verschiedenen Studienabschnitte mit Theorie, Training und Praxis

vorbereitet.

