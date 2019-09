Die 55-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad die Promenade in Richtung

Neutor. Hinter ihr war eine 50-Jährige mit ihrem Rad in gleiche

Richtung unterwegs. Als die 55-Jährige plötzlich, ersten

Erkenntnissen nach, ohne sich umzublicken, nach links abbog, konnte

die Frau hinter ihr nicht mehr bremsen und kollidierte mit ihr. Beide

Frauen fielen zu Boden. Die 50-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Rettungskräfte brachten die schwerverletzte 55-Jährige in ein

Krankenhaus.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell