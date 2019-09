Die Täter rissen das Schloss aus einer Tür und verschafften sich

so Zutritt zu dem Gebäude. In den Räumen durchsuchten die Einbrecher

Schränke und Schubladen. Anschließend verschwanden sie ohne Beute in

unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell