Die Täter schlichen sich in den Garten und hebelten zunächst

erfolglos an einem Seitenfenster und einer Schiebetür des

Einfamilienhauses. Sie brachen dann gewaltsam eine Tür auf und

erreichten die Kellertür, die aufgehebelt wurde. In dem Haus

durchsuchen die Einbrecher alle Räume und warfen den Infalt der

Schränke auf den Boden. Mit drei Laptops und vier

WiFi-Lautsprecherboxen verschwanden die Eindringlinge unerkannt. Ob

sie noch weitere Beute gemacht haben, ist Bestandteil der

Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnnummer 0251 275-0

entgegen.

Tipps zum Einbruchschutz gibt es unter

https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell