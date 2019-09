Ein Zeuge hörte um 2:35 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Wohn-

und Geschäftshaus an der Jüdefelderstraße. Als er nachsah, entdeckte

er eine offenstehende Tür zu einer Boutique, aus der ihm ein Täter

mit einem Brecheisen in der Hand entgegenkam. Der 49-jährige Zeuge

versuchte den Einbrecher festzuhalten. Dieser riss sich los, warf die

Stange in Richtung des Münsteraners und flüchtete, gefolgt von seiner

Komplizin, mit einer dreistelligen Bargeldsumme, einer Flasche Gin

und einem Rucksack Richtung Rosenplatz.

Vierzig Minuten später beobachtete ein 30-jähriger Münsteraner das

Duo an der Kanalstraße, wie es sich an mehreren Haustüren zu schaffen

machte und alarmierte die Polizei. Die Beamten sahen den 23-Jährigen

in einen Hausflur verschwinden, entdeckten ihn versteckt in einem

Kellerraum und nahmen ihn fest. Die 31-jährige Einbrecherin stellten

die Polizisten ebenfalls an der Kanalstraße. Den Rucksack des

23-Jährigen fanden die Beamten unter einem geparkten Auto.

Ermittlungen ergaben, dass der 23-Jährige aufgrund vorangegangener

Straftaten bereits mit einem Haftbefehl gesucht wird. Ein Richter

verkündete noch gestern (10.9.) den Haftbefehl und schickte ihn ins

Gefängnis.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell