Wohnungseinbruch in Gremmendorf - Täter erbeuteten 1.000 Euro

Münster (ots) - Am Montagmittag (10.09., zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr) brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Gremmendorfer Weg ein.