Diebstahl aus Sportumkleide - Zwei Täter gefasst

Münster (ots) - Am Mittwochmittag (11.09., 10:00 Uhr) drang ein Trio in die Umkleideräume des Berufskollegs am Hansaring ein und entwendete einen geringen Bargeldbetrag und eine Schachtel Zigaretten. Die Täter wurden von Zeugen bei der Tat überrascht und flohen. Ein Zeuge folgte ihnen und stellte zwei der Diebe. Es handelt sich um zwei 20 und 19 Jahre alte Münsteraner. Die Beute hatten sie noch dabei. In den Taschen des 20-Jährigen entdeckten die Beamten ein iPhone und einen Autoschlüssel. Zur Herkunft machten sie widersprüchliche Angaben. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher. Die Ermittlungen, auch zum Komplizen, dauern an. Die beiden erwartet ein Strafverfahren.

Von Anonymous User