Fahrraddiebstahl in der Scheibenstraße - Zeuge meldet Vorfall

Münster (ots) - Am Donnerstagmorgen (12.09., 09:04 Uhr) brachen zwei Unbekannte das Schloss eines schwarzen Hollandrades in der Scheibenstraße auf und flohen anschließend mit dem Rad in Richtung Friedrich- Ebert- Straße. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen Mann, der sich an dem Fahrrad zu schaffen machte. Zusammen mit einem zweiten Täter zerstörte er gewaltsam das Fahrradschloss. Anschließend floh das Duo in Richtung Friedrich- Ebert- Straße. Dabei lief einer der Unbekannten zu Fuß und der andere fuhr auf dem Hollandrad. Der Zeuge beschreibt die Männer als dunkelhäutig und schwarzhaarig. Einer der Diebe trug ein schwarzes Oberteil mit jeweils einem weißen Streifen auf den Ärmeln, der Andere war komplett schwarz gekleidet.

