Betrunkener Autofahrer aufgegriffen - Blutprobe

Münster (ots) - Am Donnerstagmittag (12.09., 13:00 Uhr) griffen Polizisten einen stark alkoholisierten PKW- Fahrer auf einem Parkplatz am Dingbängerweg auf. Zuvor beobachtete eine Zeugin, wie der auffällig schwankende Mann in Mecklenbeck in sein Auto stieg und wegfuhr. Daraufhin rief sie sofort die Polizei. Die Beamten trafen den Mann schließlich auf dem Parkplatz in seinem Auto an. Sie stellten starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest und fanden zahlreiche leere und volle Bierdosen und Weinflaschen im Innenraum des Autos. Beamten nahmen den 57-jährigen Mann mit zur Wache. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Von Anonymous User