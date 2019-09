Die Münsteranerin hatte die Tasche ungesichert in ihren

Fahrradkorb gelegt. Als sie ein unbekannter Radfahrer in Höhe der

Schwelingstraße überholte, entdeckte sie ihren Rucksack in seinen

Händen. Die 46-Jährige schrie dem Dieb hinterher anzuhalten, der bog

allerdings auf einen Parkplatz ab und verschwand mit ihrem Bargeld,

ihren Dokumenten und Karten.

