Gegen 1.06 Uhr fuhren zwei Täter auf Fahrrädern zur Tankstelle an

der Westfalenstraße. Mit einer Brechstange versuchte einer der Beiden

die Eingangstür aufzubrechen. Als er scheiterte flüchteten die

Unbekannten in Richtung Hiltrup. Einer der Täter trug einen blauen

Kapuzenpullover, eine graue Hose und hatte ein schwarzes Tuch vor dem

Gesicht. Die Turnschuhe waren grau mit lilafarbenen Schnürsenkeln. Er

war auf einem roten Rennrad unterwegs.

Um 1.57 Uhr kamen zwei maskierte Räuber an der Tankstelle an der

Hammer Straße mit Rädern vorgefahren. Sie gingen, bewaffnet mit einem

Baseballschläger und einer Brechstange, in den Verkaufsraum und

forderten die Kasse zu öffnen. Sie flüchteten mit dem Bargeld aus der

Kasse in unbekannter Höhe und mehreren Zigarettenschachteln in

Richtung Am Berg Fidel.

Die Unbekannten sind etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, und 20 bis 30

Jahre alt. Sie trugen vermutlich Handschuhe und waren mit einer

schwarzen Sturmhaube maskiert und auffällig dreckig.

Einer hat eine normale Statur und trug eine schwarze Jacke mit der

Aufschrift "Bosch" auf dem Rücken. Er hatte eine beige Sporttasche

mit mehreren Reißverschlüssen, eine blaue Brechstange mit einem Gurt

und ein schwarzes Fahrrad dabei.

Der Komplize ist kräftig, trug einen beigefarbenen

Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und Schuhe mit orangefarbenen

Schnürsenkeln. Er war auf einem neongrünen Fahrrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell