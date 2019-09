Versuchter Fahrraddiebstahl - Polizei stellt flüchtige jugendliche Straftäter

Münster (ots) - Am Montagnachmittag (16.09., 17:00 Uhr) versuchten zwei 15-Jährige das Schloss eines Rades am Kriegerweg aufzuhebeln. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei und sprachen die Täter an. Die Jugendlichen flohen. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten die Diebe auf einem Schulhof an der Straße Gut Insel. Die mitgeführten Einbruchswerkzeuge, ein Messer und ein Schraubendreher, wurden sichergestellt und die Jugendlichen in die Obhut der Eltern übergeben. Die 15-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls.

Von Anonymous User