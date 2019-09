Am Samstagmorgen nahmen Polizisten zwei Einbrecher in einer

Apotheke an der Burgstraße auf frischer Tat fest. Weitere intensive

Ermittlungen ergaben, dass die Festgenommenen für vier weitere

Einbrüche in der Nacht zu Sonntag verantwortlich sind. Das Duo soll

demzufolge in eine Gaststätte in der Marievengasse, einem

Tabakgeschäft an der Hammerstraße, einer Schneiderei an der

Kirchherrngasse und in ein Büro an der Achtermannstraße eingebrochen

sein. Bei der Festnahme der 21- und 23-jährigen Männer wurde

Beutegeld aus den Einbrüchen, sowie Handschuhe und eine Taschenlampe

sichergestellt.

Die Täter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter

vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die sofortige

Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell