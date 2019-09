Nach der Explosion in einem Wohnhaus "Am Max-Klemens-Kanal" am

Mittwochmorgen (18.09., 09:23) konnte die 67-jährige Bewohnerin

gestern (18.9.) im Krankenhaus vernommen werden.

"In ihrer Vernehmung gab die 67-Jährige an, dass sie gemeinsam mit

der 38-Jährigen die Explosion geplant und herbeigeführt habe",

erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Sie seien aber davon

ausgegangen, dass Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen." Die

38-jährige Bewohnerin des Hauses befindet sich weiterhin in einer

Spezialklinik. Sie ist nicht vernehmungsfähig. Der Brandort ist

beschlagnahmt und wird heute (19.9.) durch Experten der Polizei

untersucht.

"Das Gebäude ist so stark beschädigt, dass eine Einsturzgefahr

besteht", erklärte der Leiter der Mordkommission

Kriminalhauptkommissar Joachim Poll. "Das macht die Suche nach Spuren

besonders kompliziert."

Die Staatsanwaltschaft Münster wird heute beim Amtsgericht den

Erlass eines Haftbefehls wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit

Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit versuchter Todesfolge

beantragen.

Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter

der Telefonnummer 0251 494-2415

