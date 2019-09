Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (18.09., 02:20 Uhr) hielten Polizisten auf der Bremer Straße einen Radfahrer an, da er ohne Licht fuhr. Der 27-jährige Dieb gab sofort zu, das Rad soeben am Hauptbahnhof Münster entwendet zu haben. Die Beamten nahmen das Fahrrad mit, den 27-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

