Der erste Unfall ereignete sich gegen 6.35 Uhr auf der Kreuzung

Siemensstraße Ecke Schuckertstraße. Ein 52-jähriger Mann radelte auf

der Siemensstraße in Richtung Innenstadt. Ein 26-jähriger Autofahrer

kam aus der Schuckertstraße und nahm ihm mit dem VW die Vorfahrt. Es

kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Radfahrer leicht

verletzte und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde.

Um 7.30 Uhr missachtete eine 19-jährige Radfahrerin an der

Kreuzung Am Mittelhafen Ecke Hafenweg die Vorfahrt des von rechts

kommenden VW einer ebenfalls 19-Jährigen. Der Wagen touchierte das

Fahrrad und brachte die Frau zu Fall. Rettungskräfte brachten sie

leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Verfasserin: Lea Pomplun

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell