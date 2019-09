Münster (ots) - Eine 48-jährige Frau schrie am Samstagabend (21.9., 22:10) einen Taschendieb so laut an, dass dieser die Flucht ergriff. Die Frau war vom Bahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie an der Windthorststraße merkte, dass ein Unbekannter in ihre Handtasche griff. Durch die Ansage der Frau ließ der Dieb von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Bahnhof.

