In Schlangenlinien auf dem E-Scooter - 20-jähriger pustet 1,16 Promille - Radfahrer mit 1,5 Promille gestoppt

Bereits in der Nacht zu Samstag hatten Polizisten einen

20-jährigen Fahrradfahrer am Bohlweg aus dem Verkehr gezogen. Der

Münsteraner geriet auf seiner Leeze immer wieder ins Schwanken, fuhr

ohne Licht und missachtete dann auch noch das Rotlicht an der Ampel.

Ein Test zeigte 1,5 Promille. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe

entnommen.

Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell