Einbruch in Tierarztpraxis und Einbruchsversuch in Tierfachhandel

Münster (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.9. 19:00 Uhr bis 21.9., 9:00 Uhr) versuchten Unbekannte in einen Tierfachhandel an der Geringhoffstraße einzubrechen.