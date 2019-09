Versammlungen und Fußballspiel in der dritten Liga am Samstag - Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt unvermeidbar

Münster (ots) - Am kommenden Samstag (28.9.) beeinträchtigen zwei Versammlungen und das Fußballspiel in der dritten Liga den Verkehr in der münsterschen Innenstadt. Die Versammlung "Rote Linie gegen Klimakrise" startet um 12:05 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung am Prinzipalmarkt. Ab 13:00 Uhr folgt ein Sternmarsch mit acht Demonstrationszügen zu verschiedenen Promenadenabschnitten. Dort bilden die Versammlungsteilnehmer eine Menschenkette. Ende der Versammlung ist für 16:00 Uhr geplant. Der Veranstalter erwartet etwa 3.000 Teilnehmer.