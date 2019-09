Am Mittwoch (25.9., 13.30 bis 15 Uhr) rempelte ein Unbekannter im

Außenbereich eines Restaurants an der Bogenstraße mehrmals den Stuhl

eines 39-Jährigen an. Dieser hatte seine Jacke über die Lehne seines

Stuhles gehangen. Beim Zahlen bemerkte er den Diebstahl der Geldbörse

aus der Jacke.

Ein Dieb entwendete Donnerstagnachmittag (26.09., 14:40 Uhr bis

14:45 Uhr) den Rucksack einer 69-jährigen Radfahrerin mit einem

Portemonaie während der Fahrt aus ihrem hinteren Fahrradkorb.

Wertgegenstände sollten nie, auch nicht für einen kurzen Zeitraum,

unbeaufsichtigt gelassen und immer möglichst nah am Körper getragen

werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell