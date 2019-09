48159 Münster (ots) - Am Freitagabend (27.9., 22:00 Uhr) betraten 3 maskierte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Grevener Straße in Münster-Kinderhaus. Sie bedrohten den Angestellten mit Messer und Pistole und forderten Bargeld. Die maskierten Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Scheingeld und flohen unerkannt.

