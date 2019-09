Einbruch in Frisörsalon - Zeugen gesucht

48155 Münster (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28.9.) brachen unbekannte Täter in einen Frisörsalon an der Wolbecker Straße in Höhe Dortmunder Straße ein. Die Einbrecher schoben auf der Rückseite des Gebäudes die Rolladen hoch und hebelten ein Fenster auf. In den Geschäftsräumen durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Die Täter entwendeten mehrere 100 EUR Bargeld und entkamen unerkannt.

